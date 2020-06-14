خاص- الى طوني عيسى في عيده.. كل عام وأنت متألق

يحتفل النجم اللبناني طوني عيسى بعيد ميلاده الذي يصادف في 14 من حزيران/يونيو من كل عام.

ومنذ الصباح الباكر، يتلقى الممثل الوسيم سلسلة من التعليقات المهنئة بعيده، حيث تم له محبيه وجمهوره واصدقائه عيداً سعيداً مليئاً بالنجاح، من بينهما النجمة داليدا خليل التي تمنت له عيداً سعيداً والنجمة ماغي بوغصن التي تمنت له عيداً سعيداً ايضاً.

بدأ طوني دراسة الموسيقى في سن الثمانية سنوات، ثم أصبح طالباً في الكونسرفتوار، تعلم العزف على الآلات والإيقاع القوي كالدف والطبلة، بعدها درس الصولفيج والإيقاع في جامعة الروح القدس الكسليك. له عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

على صعيد الدراما قدّم: الحب جنون الجزء الثاني، صانع الأحلام، حدوتة حب (خماسية شهر عشل والرجل الآخر)، خمسين ألف، محرومين، مذكرات عشيقة سابقة، خاتون، مدرسة الحب، سمرا، العراب، علاقات خاصة، بنت الشهبندر، ولاد البلد، عشق النساء، اتهام، الغالبون الجزء الثاني وغيرها.

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أما على صعيد السينما قدّم: شباب ضايعة، شرعوا الحشيشة، كذبة بيضا، تلتت، 24 ساعه حب.

وعلى صعيد المسرح قدّم “مسرحية مع الرحابنة”، دونك شوت، أرض الغجر، كلنا تقلا، الاندري.

في عام 2016 فاز بلقب ديو المشاهير ثم قدّم أغنيته الاولى “كانوا القمر”، أيضاً كان له مشاركة في تقديم البرامج، بالاضافة مشاركة فنية عديدة.

للنجم طوني عيسى مسيرة فنية حافلة بأهم الأعمال على كل الأصعدة حيث استطاع ان يحفر لاسمه مكاناً مهماً في الساحة الفنية وأن يكون رقماً صعباً مع أهم النجوم.

من أسرة موقع “الخليج 365” كل عام وأنت نجم متألق وناجح.