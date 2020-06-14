انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت الشُرطة الهندية وفاة الممثل البوليوودي "سوشانت سينغ راجبوت" عن عُمرٍ ناهز الـ 34 عامًا في شقته الواقعة في العاصمة مومباي.

وقالت الشرطة في بيانٍ لها إنه تم العثور على جثته في منزله يوم الأحد، مؤكدة أنه أقدم على الانتحار.

كان راجبوت معروفًا بأدواره في العديد من الأفلام، أمثال Kai Po Che و M.S. Dhoni: The Untold Story و Sacred Ties، وفيلميه الأخيرين Drive و Chhichhore.

كان أول دور لنجم كل من التلفزيون والسينما راجبوت بشخصية "بريت جونيجا" في المسلسل الدرامي Kis Desh Mein Hai Meraa Dil بين عامي 2008 و 2010.

ومن هناك انطلق إلى عالم الأفلام، فمثل في Kai Po Che و Star Verdict و Shuddh Desi Romance عام 2013، وفي العام التالي ظهر في الدراما الكوميدية PK مع عامر خان، سانجاي دوت وأنوشكا شارما.

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كان من أشهر أدواره السينمائية عمله في السيرة الذاتية M S Dhoni: The Untold Story. وفي وقت إصدار الفيلم، أخبر راجبوت صحيفة "ذا ناشيونال" أن الوقت الذي قضاه مع دوني استعدادًا للدور علّمه أن يعيش في اللحظة ويثق في معتقداته، وأضاف أن الفيلم عن صعود لاعب الكريكيت جعله يدرك "أنه لا يوجد شيء صعب المنال".

لم تظهر مسيرته أي علامة من التباطؤ في عام 2020، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم الرومانسي Love Story Dil Bechara هذا العام، ووفقًا لموقع التقييمات IMDB، يتم حاليًا تصوير فيلمه Chanda Mama Door Ke، كما أعلن أنه سيشارك في فيلمي Rifleman و Takadu، وهما الآن في مرحلة ما قبل الإنتاج.

وفور إعلان وفاة "سوشانت سينغ راجبوت"، توجّه نجوم بوليوود إلى منصة تويتر لتوديع زميلهم، فكتب الممثل أكشاي كومار: "بصراحة تركتني هذه الأخبار مصدوما وعاجزا عن الكلام ... أتذكر مشاهدة #SushantSinghRajput في Chhichhore وأخبرت صديقي منتجها ساجد كم استمتعت بالفيلم وتمنيت أن أكون جزءًا منه. يا له من ممثل موهوب."

أمّا أجاي ديفجن، فقد كتب قائلًا: "إن خبر وفاة سوشانت سينغ راجبوت أمر محزن حقًا. يا لها من خسارة مأساوية. خالص التعازي لأسرته وأحبائه".