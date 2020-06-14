محمد رمضان يتصدر تويتر بعد الإعلان عن تجسيده دور أحمد زكي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تصدر تويتر وسم "رمضان أحسن من احمد زكي"بعد تصريحات للمؤلفوحيد حامد عن مشروع مسلسل يتعرض لسيرة حياة الفنان الراحل يقو بإداء دوره الفنان محمد رمضان.

حيث سارع محبو الفنان المثير للجدل للتعبير عن ثقتهم بأنه سيتمكن من لعب الشخصية بإتقان.

يذكر أن رمضان كان دوماً عرضة للمقارنة بينه وبين زكي، وواجه إتهامات عديدة بأنه يقلده في إدائه التمثيلي، ولم يخف الفنان الشاب في بداياته تأثره بالنجم الراحل.

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد قد أكد لـموقع "اليوم السابع" في وقت سابق أن المخرج محمد سامي تواصل معه في أواخر شهر رمضان الماضي، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهي تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكي ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالأمر، لافتاً إلى أن المشروع مازال في مرحلة الكتابة.

وأضاف حامد أن المخرج محمد سامي أكد له أن العمل سيعرض في موسم رمضان 2022، ولم يتعاقد عليه حتى الآن مع أى جهة منتجة، فهي مجرد فكرة مطروحة للنقاش.