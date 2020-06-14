شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يساندون شريف منير و بناته ضد التنمر.. أبرزهم كندة علوش وأحمد زاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على مسانده الفنان شريف منير وبناته بعد حملة التنمر التي تعرضا لها ولجوئه للقضاء لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد كل من سخروا وتجاوزا وتطاولوا عليه وعلى ابنتيه فريدة وكاميليا، منضمين إليه فى حملته.

وكتبت الفنانة كندة علوش: "معاك يا شريف برافو على الخطوة العظيمة"، وكتب الفنان أحمد زاهر:" برافوووووو عليك يا استاذ كلنا معاك وهانعمل زيك بالضبط لحد ما الملايكة الطاهرين يتلموا "

فيما كتبت الفنانة سوسن بدر، قائلة: كلنا معاك ياشريف وضد أى تنمر بأى شكل وشكرا لشجاعتك وأنك أخدت الخطوة الأولى وربنا يخليك لاهل بيتك سند قوة".

أما الفنانة إيمان العاصى، قالت:" متضامنة معاك وشكرا ليك جدا علي الخطوة دي لأنك بتاخد حق بناتك القمرات دول وحقوقنا كلنا".



سوسن بدر و إيمان العاصى



كندة علوش و أحمد زاهر

وظهر النجم شريف منير، فى مقطع فيديو جديد له وهو يتوسط بناته، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ليوجه رسالة لكل المنتقدين والمتنمرين الذين انتقدوه على صورة بناته التى نشرها منذ أيام.

وقال النجم شريف منير: "دول المذنبين، دول المتهمين، إلى عملوا المصيبة، إلى اذوا الناس، إلى اذوا الدين، لأن الناس إلى شتمونى ملائكة، بيكلمونى بالدين، البينتين الكبار أوى دول هما إلى اذوا الدنيا كلها، عموما بشكر كل الناس إلى وقفت جنبى، ودعمتنى ودعم أولادى"

وأضاف منير: "أنا بطلب من الناس إن يبقى فى وقفة قوية، يجوز إننا كنا نقطة تحول، لازم كلنا نبقى ايد واحدة، أى أذى يجيلك، أو أى تنمر يحصلك، متسكتوش، اعملوا بلاغ، الاهتمام غير طبيعى من السيد النائب العام، والناس فارق معاها جدا جدا، وعاوزين يساعدوا جدا جدا، لازم نحط حدود للناس الى بتمشيلنا حياتنا".

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وتابع شريف منير: "دول بناتى إلى اتهانوا واتجرحوا علشان كنت فرحان بيهم، فا خدت على دماغى جامد، بس الرد هيبقي جامد أوي".

بينما وجهت ابنته فريدة رسالة قائلة: "عاوزة أقول إن أنا اتهانت وأتاذيت وعاوزة حقى وحقى هيرجعلى إن شاء الله"، وقالت ابنته كاميليا: "ناس كتير شتمنى وشتمت ببايا، وأنا مبحبش حد يشتم بابا، وأنا عاوزة أخد حقي"، ليتختتم منير قائلاً: "وأى حد يتعرض لأذى أو إهانة هيجيله حقة لحد عنده، لإن احنا فى دولة قانون".