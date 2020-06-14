شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. جينيفر لوبيز تتمتع بوقتها مع خطيبها على العجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدت جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز في منتهي السعادة مؤخراً، حيث ظهر الثنائي معاً أثناء استمتاعهما بركوب الدراجة في حي بيل إير وفقاً لما جاء خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل الإنجليزي، والذى أكد أن بطلة فيلم Hustlers البالغة من العمر 50 عامًا ارتدت طاقم مخططة في حين ارتدي لاعب البيسبول تي شيرت أسود وجينز.



لوبيز

وكانت أعلنت النجمة العالمية جنيفر لوبيز انضمام كلب جديد لعائلتها، حيث أهدت به نجلها الصغير ماكس، حيث نشرت فيديو له وهو يلهو من الكلب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه "مرحبًا بك فى عائلتنا .. ماذا يجب أن نسمى هذا اللطيف .. تايسون أم يانكى.. كل شىء سوف ينكشف قريبا".

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لوبيز

كما نشر صديقها لاعب البيسبول اليكس رودريجز، صورة للعائلة مع الكلب الجديد، معلقا عليها "فاجأنا ماكس بالأمس .. لطيف للغاية ، لكن بقي شيء واحد يقرر اسمه! نحن نجرى مناقشة عائلية ونود مساعدتك".وكانت انضمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها أمريكا عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية، وأشارت لوبيز إلى أن أبناءها هم من حمسوها للمشاركة وقاموا بصنع اللافتات التى رفعتها فى المظاهرة.



لوبيز واليكس

ونشرت جنيفر لوبيز مجموعة صور وفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "أخبرني ماكس قبل بضعة أيام: "نظرًا لأن لديك متابعين مثل بعض ناشطي يوتيوب فيجب أن تقومي بدعم قضية جورج فلويد".. وردت "مضحك أنك تقول هذا، أخطط لأشياء قليلة. هل تريد المساعدة بوضع لافتة؟ "وفعلوا".