شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر لشريف منير: "علمتنا درس وأتأخرنا شوية كل واحد لازم ياخد حقه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة نجلاء بدر عن تضامنها مع النجم شريف منير عقب أزمته الأخيرة هو وبناته، بعد حملة التنمر التي تعرضوا لها ولجوئه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد كل من سخروا وتجاوزا وتطاولوا عليه وعلى ابنتيه فريدة وكاميليا، حيث كتبت عبر حسابها على موقع "انستجرام" :"كامل الاحترام و التقدير لك و لأسرتك.. علمتنا درس و اتأخرنا شوية بس خلاص كل واحد لازم ياخد حقة".

وظهر النجم شريف منير، فى مقطع فيديو جديد له وهو يتوسط بناته، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ليوجه رسالة لكل المنتقدين والمتنمرين الذين انتقدوه على صورة بناته التى نشرها منذ أيام.

وقال النجم شريف منير: "دول المذنبين، دول المتهمين، إلى عملوا المصيبة، إلى اذوا الناس، إلى اذوا الدين، لأن الناس إلى شتمونى ملائكة، بيكلمونى بالدين، البينتين الكبار أوى دول هما إلى اذوا الدنيا كلها، عموما بشكر كل الناس إلى وقفت جنبى، ودعمتنى ودعم أولادى"

وأضاف منير: "أنا بطلب من الناس إن يبقى فى وقفة قوية، يجوز إننا كنا نقطة تحول، لازم كلنا نبقى ايد واحدة، أى أذى يجيلك، أو أى تنمر يحصلك، متسكتوش، اعملوا بلاغ، الاهتمام غير طبيعى من السيد النائب العام، والناس فارق معاها جدا جدا، وعاوزين يساعدوا جدا جدا، لازم نحط حدود للناس الى بتمشيلنا حياتنا".

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وتابع شريف منير: "دول بناتى إلى اتهانوا واتجرحوا علشان كنت فرحان بيهم، فا خدت على دماغى جامد، بس الرد هيبقي جامد أوي".

بينما وجهت ابنته فريدة رسالة قائلة: "عاوزة أقول إن أنا اتهانت وأتاذيت وعاوزة حقى وحقى هيرجعلى إن شاء الله"، وقالت ابنته كاميليا: "ناس كتير شتمنى وشتمت ببايا، وأنا مبحبش حد يشتم بابا، وأنا عاوزة أخد حقي"، ليختتم منير قائلاً: "وأى حد يتعرض لأذى أو إهانة هيجيله حقة لحد عنده، لإن احنا فى دولة قانون".