بسمة وهبة تتبرأ من الهجوم على ياسمين صبري وزوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

عبرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن استيائها الشديد من انتحال أحد الأشخاص لشخصيتها وعمل صفحة مزيفة تحمل اسمها، ويقوم من خلالها بسب الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

بسمة كتبت، على حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”: “في مرض خطير منتشر جداً اليومين دول خدوا بالكم.. أنا مش عارفه أهل الشر اللي مره يتنمروا ومره يعملوا صفحات بإسمنا ! انتوا عاوزين إيه مننا بالظبط ! مش فاهمه مين اللي من مصلحته ينتحل شخصيتي ويعمل(صفحه مزيفه) باسمي بتشتم ياسمين صبري وأبو هشيمه !!!!”.

وأضافت: “في حين إن انا أول واحده طلعت دافعت عنهم وكنت ضد التنمر عليهم ! انتوا شكلكم شبكه موجهه على الإعلام والفن عشان توقعوهم في بعض وتشوهوا مصداقيتنا ! الواحد قِرف منكم خلاص .. بالعند فيكم أنا برضه #ضد_التنمر”.

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وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد دافعت من قبل عن الفنانة المصرية ياسمين صبري بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

الإعلامية المصرية قالت، خلال برنامجها “كل يوم” على قناة On، إن الفنانة ياسمين صبري ليست في حاجة لعمل خطة للزواج من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، فهي تتمتع بالجمال والشهرة والثقافة التي تجعل أي رجل يعجب بها.