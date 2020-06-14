محمد رمضان يخوض بطولة عمل فني عن قصة حياة أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتفق المخرج محمد سامى مع المؤلف وحيد حامد على تقديم قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي فى عمل دراما من المتوقع عرضه فى رمضان 2022.

واستقر بشكل كبير محمد سامى على أن يقوم الفنان محمد رمضان بتجسيد شخصية أحمد زكى.

وبالرغم من الإتفاق الذى جمع بين محمد سامى والمؤلف وحيد حامد الإ أنه حتى الان لم يتم التعاقد مع الشركة المنتجة على هذا العمل.

وكانت أخر أعمال المخرج محمد سامي، مسلسل البرنس والذى قام ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا ومن تاليف وإخراج محمد سامى.

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بينما كان أخر أعمال المؤلف وحيد حامد هو مسلسل الجماعة 2 والذى قام ببطولته اياد نصار وعبد العزيز مخيون وصابرين وإخراج شريف البندارى.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد أثار جدلاً كبيراً بالأزياء التي اختار أن يظهر بها في كليبه الجديد لأغنية «كورونا فيروس»، والذي نجح في تحقيق أكثر من 3 ونصف مليون خلال يوم واحد من طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

رمضان ظهر في الكليب مرتدياً نظارة ذهبية مرصعة بالألماس من العلامة التجارية Anna-Karin Karlsson ويصل سعرها إلى 1740 يورو أي بما يعادي 31 ألف جنيه مصري،، بينما وصل سعر القفازات المرصعة بالكريستال على موقع أمازون من 30 إلى 50 دولار أي من 500 إلى 800 جنيه مصري، ولكن إذا كانت مرصعة بالألماس، فمن المؤكد أن السعر يتجاوز هذا الرقم كثيراً، وهي القفازات التي أعادت للأذهان تلك التي سبق وظهر بها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

والجدير بالذكر أن أغنية «كورونا فيروس» من كلمات الباور العالي وبلدوزر، ومن ألحان الباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي.