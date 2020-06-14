بارنيتي شوبرا أكثر جاذبية بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بقبعة سوداء مرصعة وسترة جلدية مطابقة، ظهرت النجمة الهندية بارنيتي شوبرا مؤخرا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة تماثل تماما إطلالتها السابقة من فيلم “Band Baaja Baraat”.

ممثلة بوليوود شاركت لقطة من جلسة تصوير أجراها مصور المشاهير دابو راتنانى، وهي ترتدي ثوبًا من الدانتيل مع زي أسود بالكامل، وظهرت بإحدى يديها معلقة في سترة جلدية وقبعة لامعة.

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شوهدت ممثلة “Ishaqzaade” في الصورة التي وصفتها بأنه نسختها من فيلم “Band Baaja Baraat”. في الصورة، كانت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا ترتدي قميصًا شفافًا أبرز أناقتها وجمال خصرها

وعلقت شوبرا على المنشور كـ “Band Baaja Baaraat (نسختي)”. وقد قامت أيضًا بوضع مكبر صوت ودائرة سوداء كجزء من شرحها. كما أحب المعجبون اطلالة بارنيتي، وسرعان ما غمر المنشور بعشرات التعليقات من مشجعيه.

ستظهر شوبرا أمام النجم الشاب أرجون كابور في “سانديب أور بينكي فارار” من Dibakar Banerjee، كما أن الممثلة، التي شوهدت آخر مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم “جابريا جودي “، ولديها حاليا ثلاثة أفلام.