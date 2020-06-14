مايا دياب بـ«لوك» لافت وماكياج صارخ في أحدث ظهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير عفوية جديدة بأحد شوارع بيروت، وحرصت على مشاركة لقطات منها مع محبيها، وظهرت فيها بطلّة لافتة.

مايا بدت مرتدية بنطلون جسد ساقيها بشكل مثير، ونسقت معه «توب» أبيض، متزينة بماكياج صارخ، ومسدلة شعرها الثلجي على كتفيها بشكل منحها «لوك» يفيض أنوثة وجاذبية.

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يُذكر أن أوبريت صناع الأمل «لا مستحيلا» كان آخر أعمال مايا، حيث شاركت فيه إلى جانب نخبة من ألمع مطربي العالم العربي، ومن أبرزهم؛ سعد لمجرد، أحلام،أصالة، نجوى كرم، محمد عساف، حاتم عمور، صابر الرباعي، أسماء لمنور، يارا، كارمن سليمان، عاصي الحلاني، بلقيس، ملحم زين، لطيفة التونسية، فايز السعيد، نبيل شعيل، وغيرهم.

من ناحية اخرى، تجهز مايا دياب لعمل غنائي جديد تتعاون فيه مع الفنان اللبناني زياد برجي، والموزع الموسيقي هادي شرارة ومهندس الصوت إيلي بربر، بينما لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن.

ودعماً للأنشطة المكافحة لأزمة كورونا، قدمت مايا منذ فترة برنامجاً إلكترونياً بعنوان «Side talks with Maya» أو «أحاديث جانبية مع مايا»، وكان من بنات أفكار نجلتها «كاي»، حيث استضافت فيه الفنانة أشخاصاً متخصصين بأمور مختلفة للمساعدة بتخطي هذه المرحلة الصعبة، والتي تجبر فيها أفراد الأسرة على قضاء أغلب أوقاتهم بالمنزل، كما استضافت عدداً من الفنانين عبر تطبيق «انستجرام».