أرنولد شوارزنيجر فى جولة عائلية في الشارع بالدراجات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت كاميرات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر بصحبة عائلته على الدراجات في شوارع لوس أنجلوس، وهي الرحلة التي أعتاد عليها مع اصطحاب العائلة والأصدقاء بعد تفشي فيروس كورونا، حيث انضم إليه أطفاله كريستينا وباتريك شوارزنيجر.

وكان النجم العالمي، وحاكم مدينة كاليفورنيا الأمريكية السابق، قد احتفل مع متابعيه وجمهوره، بعيد ميلاد حماره “لولو” داخل العزل الصحي المنزلي الذي عاش فيه تنفيذاً لإجراءات منظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد”.

ولم تكن المرة الأولى لأرنولد شوارزنيجر، والتي يشارك فيها جمهوره صورا أو فيديوهات مع حيواناته الأليفة التي اعتاد أن يظهر معها عبر منصات انستجرام، وهما حماره ” لولو ” والمهر الصغير “ويسكي”، وسبق أن نشر صورة له مع حيواناته الأليفة وكتب “لا تنسي التوجه للمنافسة في مساعدة أبطال الرعاية الصحية عبر صندوق التبرع # FrontLineResponders”.

كما حرص النجم العالمي الكبير على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة من جولته في شوارع كاليفورنيا للتوعية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وللتأكيد على ضرورة اتباع تعليمات الوقاية، ونشر صورة له وهو يرتدى القناع الطبي.