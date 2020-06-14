أحمد حاتم دكتور جامعي فى «الغسالة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجسد الفنان المصري الشاب أحمد حاتم ضمن أحداث فيلم “الغسالة” شخصية دكتور فى كلية العلوم يتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بعد إعادة فتح دور العرض السينمائى والانتهاء من أزمة كورونا .

أحمد حاتم، روج لفيلمه الجديد “الغسالة” مؤخرا بصورة من ‏العمل، مستعينا بإحدى جمله الحوارية قائلا: لا تنسى أخطاء ‏الماضى.. اغسلها.‏

Advertisements

ويشارك في بطولة فيلم “الغسالة”، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.، والعمل من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم “قصة حب” الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.‎

كما عرض للفنان أحمد حاتم مؤخراً مسلسل “طاقة حب” على احدى القنوات المشفرة، والعمل من نوعية أعمال الـ60 حلقة، وتأليف أحمد صبحى، ويشارك فى بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسرى وتدور احداثه في طار رومانسى اجتماعى.