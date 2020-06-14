تعرف على سعر قفازات ونظارة محمد رمضان المرصعة بالألماس بكليبه الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كعادته، أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً كبيراً بالأزياء التي اختارت أن يظهر بها في كليبه الجديد لأغنية «كورونا فيروس»، والذي نجح في تحقيق أكثر من 3 ونصف مليون خلال يوم واحد من طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

رمضان ظهر في الكليب مرتدياً نظارة ذهبية مرصعة بالألماس من العلامة التجارية Anna-Karin Karlsson ويصل سعرها إلى 1740 يورو أي بما يعادي 31 ألف جنيه مصري،، بينما وصل سعر القفازات المرصعة بالكريستال على موقع أمازون من 30 إلى 50 دولار أي من 500 إلى 800 جنيه مصري، ولكن إذا كانت مرصعة بالألماس، فمن المؤكد أن السعر يتجاوز هذا الرقم كثيراً، وهي القفازات التي أعادت للأذهان تلك التي سبق وظهر بها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

يُذكر أن أغنية «كورونا فيروس» من كلمات الباور العالي وبلدوزر، ومن ألحان الباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي.

من ناحية أخرى، تألق محمد رمضان في المارثون الرمضاني بمسلسل «البرنس» الذي يشارك في بطولته أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.