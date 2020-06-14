قصي خولي يفضح كذب زوجته بمقطع فيديو.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي تصب فيه كل تصريحات مديحة الحمداني، زوجة قصي خولي، على اهمال الفنان السوري لها ولنجلهما الوحيد «فارس»، وعدم اهتمامه بمعرفة أي أخبار عنه أو حتى رؤيته، وضع خولي زوجته في موقف بمحرج بمقطع فيديو لمكالمة حديثة أجراها مع «فارس».

قصي حرص على مشاركة محبيه بمقطع فيديو يرصد جزء من المكالمة التي أجراها مع نجله الذي يتواجد مع والدته في أمريكا، حيث ظهر الفنان السوري يستمع لفارس الذي بدا ينادي على والده «بابا» باشتياق لافت، وارفق قصي الفيديو بتعليق مؤثر كتب فيه: «يا روحي و ضوء عيوني هالصوت، يا بابا ️الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري انت ،ويجمعني فيك عن قري، الله يحمي أطفال العالم جميعاً».

الحمداني كانت قد فاجأت الجميع، في فيديو بثته من سيارتها بأمريكا حيث تعيش حاليًا، وكشفت فيه عن زواجها من قصي خولي، وانهارت من البكاء خلال حديثها عن سوء معاملته لها ولابنهما الوحيد «فارس»، ووصفته بالاختيار الخطأ في حياتها، مؤكدة أن زواجهما كان عن قصة حب، بينما لم يكشف الثنائي عن انفصالهما بشكل رسمي حتى الآن.

Advertisements

يُذكر أن قرار اخفاء الزواج كان قراراً مشتركاً بين الزوجين بحسب تصرحات قصي في بررنامج «دبي كروز»، مبرراً ذلك بقوله «هناك أشياء يجب أن تحتفظي بها لنفسك فقط، وتضفي عليها الكثير من الخصوصية، لأنها منطقة حساسة ملكي وحدي بينما كل حياتي الأخرى ملك للناس ومكشوفة للجميع».

من ناحية أخرى، كان من المقرر أن يشارك قصي خولي بمسلسل «2020» في رمضان الماضي، إلا أن أزمة كورونا تسببت في ايقاف التصوير، وبالتالي تم تأجيل العمل الذي يشارك في بطولته أمام النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.