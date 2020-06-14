أمل العوضي ترتدي فستان ياسمين صبري والجمهور يتهمها بالتقليد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة الكويتية أمل العوضي جمهورها بمجموعة صور حديثة، ظهرت فيها بإطلالة شديدة الأناقة.

الفنانة الكويتية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انسنجرام”، بفستان أبيض قصير مزين بنقوش باللون الأخضر، ومنفوش من أسفل.

فستان أمل كانت قد ارتدته من قبل الفنانة المصرية ياسمين صبري، والذي كانت قد ظهرت به في مجموعة صور التقطتها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال قضائهما شهر العسل من داخل قصر الزوجية.

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والفستان من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، ويبلغ سعره نحو 1900 دولارا أمريكيا.

كما لاحظ متابعو أمل ظهورها في بعض الصور وهي تقلد حركة ياسمين صبري في صورها مع زوجها، حيث قامت بثني أحد ساقيها للخلف مثلها، وهو ما دفع البعض لاتهام الفنانة الكويتية بالتقليد.

يذكر أن الإعلامية العراقية سهير القيسي كانت قد ظهرت بنفس الفستان، خلال مجموعة صور نشرتها، احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد احتفلت بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مساء الجمعة 17 إبريل، وسط أجواء عائلية بسيطة، حيث اقتصر الحضور على أفراد الأسرتين، نظرا للإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.