دنيا سمير غانم تكشف كواليس لقائها بالأميرة ديانا من 28 عاماً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ صوراً من زيارة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا لمصر عام 1992، وفيها ظهرت أميرة القلوب مع مجموعة من الأطفال، أبرزهم الفنانة المصرية دنيا سمير غانم.

دنيا كشفت عن كواليس هذا اللقاء، ونشرت أكثر من صورة جمعتها بالأميرة الراحلة، معلقة عليها: «كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أَحَبّت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي، والتقطت هذه الصورة بعد أن غَنّيت لها مقطعاً صغيراً من أغنية للأطفال.. دار التربية جامعة الآداب والعلوم الحديثة... نوال الدجوي الأم الرائعة».

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عدد كبير من فانز وأصدقاء دنيا أعادوا نشر الصور متغزلين في جمال الفنانة منذ نعومة أظافرها، وكان أبرزهم، زوجها، الإعلامي المصري رامي رضوان، الذي كتب معلقاً على الصور: «الأميرتان».

من ناحية أخرى، غابت دنيا سمير غانم عن المشاركة في دراما رمضان 2020، في الوقت الذي شاركت فيه بمارثون رمضان 2019 بمسلسل «بدل الحدوتة ثلاثة».

وعلى مستوى السينما، تعود دنيا بفيلم جديد بعنوان «تسليم أهالي» الذي توقف تصويره بسبب أزمة كورونا، وتشارك في بطولته أمام هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، وغيرهم، حيث كان فيلم «لف ودوران» آخر ما عُرض للفنانة عام 2016 أمام أحمد حلمي.