أمل بوشوشة تهرب من كورونا بنزهة رومانسية مع زوجها بين أحضان الطبيعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة قد ضاقت ذرعاً من أجواء أزمة كورونا وما يرتبط بها من أخبار سلبية، واختارت الهروب منها بنزهة رومانسية حرة رافقت فيها زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة.

نجمة ستار أكاديمي حرصت على مشاركة الفانز أجواء نزهتها بصور لافتة، افاضت فيها الفنانة الجزائرية أنوثة وجاذبية بـ«لوك» كاجول أنيق، كما بدت في لقطة رومانسية خاصة تحتضن زوجها من الخلف، معلقة على الصورة: «حبيبي»، حيث تمنى فانز أمل للزوجين الحب والسعادة الدائمة.

Advertisements

يُذكر أن أمل احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ليا» أبريل 2017.

من ناحية أخرى، تألقت أمل بوشوشة بمسلسل «النحات» في الموسم الرمضاني الماضي الذي شاركت في بطولته أمام ​باسل خياط​ وعدد من الممثلين بينهم ندى أبو فرحات وليا أبو شعيا وفادي إبراهيم ويارا قاسم ودارينا الجندي وكارول عبود وإيلي متري، وهو من تأليف الكاتبة بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري.

مسلسل «النحات» هو ثالث عمل يجمع بين باسل خياط وأمل بوشوشة، حيث سبق أن شاركا في مسلسل “الأخوة” ومسلسل “العراب”.