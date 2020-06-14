هالة سرحان تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصورة من حفل تخرجه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية هالة سرحان بعيد ميلاد ابنها “محمد” من طليقها الإعلامي عمادالدين أديب.

هالة نشرت صورة جمعتها بابنها من حفل تخرجه، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “‏النهارده عيد ميلاد محمد أديب ابني ونور عيني تذكرت يوم حصوله علي الماجستير من جامعة UCLA بلوس انجلوس كاليفورنيا”.

الإعلامية المصرية أضافت: “كان أجمل أيام حياتي وحصل علي ٣ جوائز الحمدلله وساعة مادخلوا القاعة طابور جميل مع موسيقي رهيبة لحظة لاتنسي وكنت بصور فيديو قم التليفون رن وقطع التصوير”.

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يذكر أن الإعلامية المصرية هالة سرحان لديها ابنة من زوجها الدكتور طلال واصل تدعى “سارة”، ولديها منها حفيدان وهم “ميشو وليلاني”، بالإضافة إلى ابن من الإعلامي عماد أديب يدعى “محمد”، ولم يتزوج بعد.

وهالة سرحان إعلامية شهيرة من مواليد عام 1952، وحققت الشهرة من خلال برنامج «هالة شو»، وبرنامج «ناس بوك»، وكان آخر ظهور إعلامي لها من خلال برنامج «لايف من الدوبلكس»، عبر قناة سي بي سي.

تزوجت من عماد الدين أديب، وانفصلت عنه وتزوجت أيضا من طلال واصل وأنجبت منه، وكتبت هالة سرحان عدد من الكتب ومنها:«أكتب لكم من الحرملك، وقالت شهرزاد، أحبك في المشمش».