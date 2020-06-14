وفاة طفلة الإعلامي السعودي محمد الخضير غرقا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت طفلة الإعلامي السعودي محمد الخضير، والتي تدعى “سيلين”، إثر غرقها في حمام السباحة.

طفلة الإعلامي السعودي الراحلة كانت قد دخلت العناية المركزة إثر دخولها في غيبوبة، جرّاء غرقها في حمام السباحة، إلى أن وافتها المنية.

الخضير نعى ابنته، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، حيث كتب: “بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره توفيت طفلتي #سيلين_محمدالخضير.. ستقام صلاة الغائب على طفلتي #سيلين_محمدالخضير اليوم الأحد 1 ظهرًا”.

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الإعلامي السعودي أضاف: “شكراً لكل من عزاء ودعاء ووقف معنا من بدايه حادثه #سيلين_محمدالخضير الحمدلله على كل حال صبراً جميل والله المستعان اللهم انها وحيدتنا فعوضنا خيرا”.

وتابع: “@Ghadeer_Ebrhem نصبر وبإذن الله شفيعه لنا يوم نلقاه الله يجعمنا فيها في عليين الملاك الحنون العطوف ذهبت وكل الناس تعرفها تركت اثر ورحلت”.

وكان الإعلامي السعودي محمد الخضير قد دعا من قبل لابنته بالشفاء، حيث كتب: “ابنتي في غيبوبه يارب هو عليك هيّن يارب هي بين يدي رحمتك، لا إعتراض على أمرك راضين بقضائك فأرضنا بعظيم جبروتك وقدرتك اللهم اجعل الخيره بشفائها.. ربي بشرنا بعافيتك تتنزل على جسد سيلين يارب.. اللهم حرك ما سكن منها يا كريم”.