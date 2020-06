انتحار الممثل سوشانت راجبوت.. صدمة لنجوم بوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شرطة مومباي في الهند، الأحد، أنه تم العثور على الممثل سوشانت سينج راجبوت البالغ من العمر 34 عاما مشنوقا في شقته في مومباي.



ونقلت وكالة" بريس تراتس أوف انديا" عن الشرطة القول إنه يجرى التحقيق في الواقعة.

وقال مانوج شارما، المسؤول بالشرطة "لقد انتحر في منزله في باندرا، وفريقنا متواجد هناك".





وكانت مديرة أعمال سوشانت ديشا ساليمان قد انتحرت الأسبوع الماضي، وكان أخر ما كتبه سوشانت على صفحته على موقع إنستجرام لمشاركة الصور نعي لوالدته " ماضي مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الإثنين".

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الممثل الراحل.

وكتب مودي في تغريدة "سوشانت سينج راجبوت، كان نجما شابا لامعا رحل مبكرا. لقد تفوق في الأعمال التلفزيونية والأفلام، ألهم صعوده في مجال الترفيه الكثيرين، وقد ترك بموته عددا من الأعمال الخالدة".

وأضاف" أشعر بالصدمة لوفاته. قلبي مع أسرته ومحبيه".

Advertisements

مسيرة راجبوت

وظهر راجبوت لأول مرة في فيلم ابهيشيك كابور "Kai Po Che" عام 2013، المأخوذ عن رواية "شيتين بهجات" "The 3 Mistakes of My Life".



وقبل دخوله للأفلام، عرف رانجوت بدورِ "ماناف ديشموك" في المسلسل التلفزيوني اليومي "Pavitra Rishta"، وحصل على جائزة لمهاراته الراقصة في برنامج الرقص "Jhalak Dikhhla Jaa 4" حيث احتل المركز الثاني.





نجوم بوليوود

وأعرب ممثلو بوليود عن صدمتهم برحيله فكتب أكشاي كومار: "حقاً هذا الخبر تركني مصدوماً، وعاجزاً عن الكلام، أتذكر أنني رأيت أحد أفلامه وكنت مستمتعاً وأخبرت المنتج أنني أتمنى أن أكون جزءاً من هذا العمل، إنه حقاً ممثل موهوب، أتمنى من الله أن يعطي القوة لعائلته".

وكتب شاهيد كابور: "سمعت الأخبار للتو، لا زلت مصدوماً، خالص التعازي لعائلته".





وكتب الممثل أجاي ديفجان" نبأ وفاة سوشانت سينج محزن للغاية، يالها من خسارة مأساوية، اقدم التعازي لأسرته ومحبيه ". وأعرب الممثل نواز الدين صديقي عن عدم قدرته على تصديق هذا النبأ، وقال " لا أصدق كل هذا، ممثل جميل وصديق عزيز" .



وقال الممثل أبهيشيك باتشان إنه لا يصدق ما جرى، وكتب " الأمر صادم للغاية".