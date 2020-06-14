نادين خوري تنشر صورة من الشباب.. والجمهور يشبهها بالملكة نور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة السورية نادين خوري صورة لها من مرحلة الشباب، وبدت فيها غاية في الجمال والنعومة، حيث تلقت العديد من كلمات الغزل والإطراء.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع جمال نادين الطبيعي والقريب إلى الجمال الغربي على حد قولهم.

هذا وعلق الكثيرون بأنها وعلى الرغم من عمرها حاليًا فما زالت تحتفظ بجمالها، لا سيّما أنها لم تلجأ إلى عمليات التجميل مثل كثيرات من نجمات جيلها.

وشبه بعضهم نادين بملكة الأردن السابقة نور الحسين، قائلين إن هناك بعض الشبه البسيط بينهما في هذه الصورة، فيما قال بعض آخر أنها تشبه نجمات هوليوود السابقات.

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وتعدّ الفنانة نادين خوري من أبرز نجمات سوريا اللواتي حققن شهرة واسعة؛ إذ بدأت مشوارها في الفن في سن مبكرة وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا.

وولدت نادين خوري في شهر مايو من عام 1959، وهي حاصلة على الثانوية العامة، وكانت بدايتها بالتمثيل عام 1977 خلال تقديمها لدور في مسلسل "رحلة المشتاق" لكنها سرعان ما وصلت إلى أدوار البطولة عندما قدمت بطولة فيلم "حبيبتي يا حب التوت" الذي شاركها فيه عبد الهادي الصباغ وأسعد فضة.

كما قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية واستطاعت أداء أدوار البطولة بالعديد منها حتى أنها قامت بدور البطولة في المسلسل الكويتي "الانحراف" الذي أنتج عام 1992، وهي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ عام 1983.

وهي شقيقة المخرج جورج لطفي الخوري، ولم يسبق لها الزواج، حتى أن البعض أطلق عليها لقب "عذراء الشاشة السورية"، ورغم ذلك قدمت العديد من أدوار الأمومة في مشوارها الفني.

وشاركت في الكثير من الأعمال الناجحة أبرزها نساء صغيرات، مسلسل "رجال تحت الطربوش" إلى جانب خالد تاجا وديما بياعة، ومسلسل يوميات مدير عام إلى جانب الفنان أيمن زيدان، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة، ومسلسل "حاجز الصمت" الذي يعدّ من الأعمال النادرة التي تناولت مرض الإيدز.

كما شاركت في مسلسل "الغفران" إلى جانب باسل خياط وسلاف معمار، وقدمت ثنائية مميزة مع الفنان أيمن زيدان بعد نجاحهما سويًا في يوميات مدير عام من خلال مسلسل "بطل من هذا الزمان"، ومؤخرًا شاركت في مسلسل "ما فيي"