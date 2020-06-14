هل تزوجت هند القحطاني من أحمد العديم؟ مظهره الأنثوي يصدم الجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد اسم السعودية المثيرة للجدل "هند القحطاني" للتصدر من جديد، لكن هذه المرة بشكل مختلف؛ إذ عادة ما تتصدر القحطاني قائمة الأكثر تداولًا في تويتر أو جوجل بسبب رقصها أو ملابسها الجريئة.

إلا أن الأمر مختلف في هذه المرة، إذ جاء اسمها إلى جانب مشهور قناة بداية الشاب أحمد العديم، وبحسب الأخبار المتداولة في الهاشتاغ الذي يحمل اسميهما، فإن العديم طلب من القحطاني الزواج، والأخيرة طلبت منه مهلة للتفكير في الأمر مع وضع شرط في حال موافقتها أن يكون لها مسكن زوجية خارج السعودية.

هذا الخبر الذي انتشر بشكل واسع جعل اسميهما يتصدران قائمة الأكثر تداولًا خاصة في تويتر، وقد أثار موجة من السخرية وصدمة كبيرة بين الجمهور، حيث علق البعض على فارق العمر الكبير بينهما، فيما جاءت بعض التعليقات حول أن القحطاني أكثر رجولة من العديم.

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ومن أبرز التعليقات على هذا الخبر: "هند تحاول تسوق لنفسها وربي مافيه امل ياخذها رجل فيه ذرة رجولة"، وأضاف آخر: "لحظة هذا اللي منزلين صورته وشكله نعومي ويبي يتزوج هند القحطاني هو فعلا أحمد العديم؟ مااتوقع لان الرجال اعرفه بس بحكم انشغالي صارلي تقريبا السنتين ماقابلته ونعم الرجل وش اللي غيره كذا واقتلب حاله والله الدنيا تخوف"، وكتب ثالث: "كل يوم هند وبطيخ شاغلين عمرهم في العالم ومتابعين اخبارهم اول باول ويقولك هما مايستحو والله انتو اللي ماتستحو اللي متابعين اخبارهم بالثانيه ماعجبكم بلوك وانتهى".

وفي ظل التزام هند والشاب أحمد الصمت، شكك البعض بصحة الأخبار المتداولة، مؤكدين أنه لا يوجد ما يثبت هذه التفاصيل التي تم تداولها.

فيما قال البعض إنه وفي حال صحت هذه الأخبار، قد يكون مشهور قناة بداية تعمد الأمر فقط من أجل إثارة الجدل حوله وتصدر حديث السوشال ميديا وهو ما حدث بالفعل.

هذا وأثارت أحدث صور أحمد العديم التي انتشرت مؤخرًا حالة من الجدل والسخرية بسبب ظهوره بشكل ناعم جدًا أقرب لشكل الفتيات؛ إذ أبدى العديد استغرابهم خاصة أنه في بداية ظهوره لم يكن بهذا الشكل الصادم.