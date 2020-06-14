محمد نور لابنه في عيد ميلاده: كان نفسي احتفل بيك بس لولا الظروف الصعبة

القاهرة - لايف ستايل
وجه الفنان محمد نور رسالة لابنه عبد الله بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه بتطبيق انستغرام، و نشر صورة لابنه وعلق عليها كاتبا: "انهارده عيد ميلاد ابني الصغير عبد الله، كل سنه وانت طيب ربنا يبعد عنك كل شر انت وكل اولادنا وربنا يطول ف عمري وأشوفك لما تكبر ان شاء الله كان نفسي اوي احتفل بيك بس لولا الظروف الصعبة دي".
يذكر أن والد محمد نور توفي في بداية شهر يونيو الجاري.
من ناحية أخرى طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية" مؤخرا، الأغنية الدعائية الخاصة به بصوت الفنان محمد نور.
الأغنية تحمل اسم "أمي"، وهي من كلمات الشاعر أحمد علاء الدين ومن ألحان محمد نور نفسه، وتوزيع الموزع الموسيقي زووم.
"فيلم ورقه جمعية" بطولة كل من لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وأحمد صيام وإبراهيم السمان، وهو من تأليف محمد جمال طه، ومن إخراج أحمد البابلي.
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