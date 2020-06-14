شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أغانى نوال الزغبى بعد تصدرها الترند بسبب عمليات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال الساعات الماضية، بعد نشرها مجموعة من الصور تظهر فيها بملامح متغيرة مما جعلها محط الانظار خلال الساعات الماضية وبعد تصدرها الترند ، نشرت صورة جديدة لها على حسابها "تويتر" ،وعلقت عليها "في بعض الأحيان من الأفضل أن تبقى صامتًا ومبتسما".

وتتمتع نوال الزغبى برصيد كبير من الأغانى المتنوعة سواء في ألبومات أو تترات مسلسلات، وخلال السطور التالية نرصد أشهر 4 أغنيات فى الفترة الأخيرة.

تترات مسلسل الأعلى سعر:

هو من أشهر أغانى النجمة نوال الزغبى وحققت تلك الاغنية نجاحاً كبيراً وقت عرض المسلسل وحتى الأن مازالت الاغنية في أذهان الجمهور حتى بعد طرحها منذ سنوات، وأغنية "الناس العزاز" ، من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أمين نبيل.

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كليب أغلى الحبايب:

هى واحدة من أفضل أغانى الرومانسية لنوال الزغبى، و نالت استحسان الجمهور وقت طرحها ، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان هيثم زياد، وتوزيع طوني سابا.

أغنية عينيك كدابين:

أغنية عينيك كدابين وهى أغنية ضمن أحد ألبومات نوال الزغبى الذى انتج فى عام 2004، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع أمير محروس، والألبوم تكون من 11 أغنية.

أغنية القوية

وهى أخر محطات نوال الزغبى الغنائية وهى من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمى حداد.