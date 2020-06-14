شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة.. نور الشريف مع الحاج نادي الشخصية الحقيقية لـ"عبد الغفور البرعي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي" من أنجح المسلسلات فى تاريخ الدراما المصرية، والذي يجذب المشاهدين لمتابعته بعد كل إعادة له وكأنها المرة الأولي للعرض، بسبب واقعية أحداثه بشكل كبير والتي تجسد قصة حياة الرجل البسيط "عبد الغفور البرعي" والذى تحول لمليونير وتاجر كبير له سمعة واسعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للنجم نور الشريف مع "الحاج نادي" وهو الشخصية الحقيقية لعبد الغفور البرعي، التي جسدها النجم نور الشريف.





ونجاح مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" لم يقتصر فى وقت عرضه منذ 25 عاما فقط، ولكنه امتد حتى الآن، ففى هذه الأيام حقق شعبية كبيرة منذ إعادة عرضه مرة أخرى على قناة Dmc، وتزامنا مع عرض هذه الحلقات تصدرت حلقات المسلسل تريندات مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، خاصة من بعد عرض الحلقة التى تضمنت فرح "سنية" نجلة عبد الغفور البرعى، وكيف ظهرت البساطة التى يشعر بها المشاهد دون أى معالم تجميلية،

وبعد مرور أكثر من 24 عاما، على العرض الأول للمسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، تصدرت حلقة فرح سنية المشهد ومواقع السوشيال ميديا، بألبوم صور للفرح الذي ضم الكثير من المفارقات منها التناقض الكبير بين أهل العريس والعروس، والضيوف الحاضرين والفرقة التي أحييت الفرح، بالإضافة إلى البوفيه الذي ضم اشهي المأكولات، والرقص، بالإضافة إلى الملابس التي ارتدتها الفنان الكبيرة عبلة كامل.