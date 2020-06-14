شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك عن عودة الحياة بعد انتهاء الحجر : "ها اجرى فى الشارع من الفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة صبا مبارك باتت تشتاق أكثر من أي وقت مضي لعودة الحياة لما قبل كورونا، حيث نشرت الفنانة الأردنية أحدث صورة لها من خلال حسابها على موقع انستجرام، وعلقت عليها بأنها ستركض في الشارع احتفالاً بانهاء الحجر، حيث كتبت : "و من بكرا الصبح رح اكون بركض بالشارع احتفالا بإنهاء الحجر... شكرا ".



صبا مبارك

على جانب آخر شاركت النجمة الأردنية صبا مبارك جمهورها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فى وقت سابق بصور جديدة مع شقيقتها آية، معلقة عليها قائلة :"انا واختي.. هى ضهرى"، كما حظت الصورة بالكثير من التعليقات والإعجاب بها، حيث علق البعض على التشابه فى ملامحهما.

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وكانت وجهت النجمة صبا مبارك رسالة غاضبة لتؤكد بها رفضها للعنصرية والقتل علي أساس اللون والجنس والدين، مشيرة إلى استيائها من المزايدات التي تلمح لعدم الإهتمام بالفلسطينين وما يحدث بهم من اضطهاد على الرغم من الانتفاض من أجل مقتل جورج فلويد الرجل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية.

وكتبت صبا مبارك عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" لا للعنصرية.. لا للقتل حسب العرق و اللون و الدين و التوجه.. لا للظلم و قتل الفلسطينيين..من أول الزمان لليوم.. بدون ما حدا يزايد على حدا.. بدون ما حدا يحكي لو بتهتمو بفلسطين أوالعراق أو أي مكان... أنا ضد العنصرية تجاه أي روح ربنا خلقها..ضد الظلم والاستبداد و الإقصاء والعنف والقهر..ضد الجوع و سلطان المرض و التهجير".