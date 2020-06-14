شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فين نوال الزغبى اللى نعرفها؟.. هوس التجميل يمحو ملامح النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانات على الاهتمام بمظهرهن وجمالهن، بطرق كثيرة، من بينها عمليات التجميل، التى تحدث فرقا لا شك فى مظهر وملامح الفنانات، سواء منذ بداية مسيراتهن الفنية أو حتى اليوم، بهدف التغيير.

فى هذا الفيديو، نستعرض معا، مجموعة من الفنانات خضعن لعدة عمليات تجميل..

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