شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع لزوجها في عيد ميلاده: أهم سبب فى إحساسى بالسعادة والأمان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة حنان مطاوع رسالة رومانسية لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت مجموعة صور تجمعها مع ابنتهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"كل سنه وانت حبيبي وسندي وزوجي وابو بنتي واهم سبب في احساسي بالسعاده والامان، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك ويعطيك كل النجاح والرزق".



حنان مطاوع

وتستعد الفنانة حنان مطاوع لتصوير حكاية "امل حياتى" وهى إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، والذى عرض منه حكايتين قبيل شهر رمضان بعنوان " بنات موسى للفنانة صبرى فواز، وحكاية "سنين وعدت" للفنانة أروى جودة وأحمد صفوت، وفى السياق ذاته، انتهى المؤلفان أمين جمال وشريف يسرى، من كتابة جميع حلقات حكاية "أمل حياتى"، ومن المقرر تسليم المسودات الاخيرة للسيناريو للشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل البدء فى التصوير مباشرة، حيث يتبقى وضع موعد للتصوير فقط واختيار باقى عناصر الممثلين .

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يشار إلى أن حنان مطاوع تنتظر استئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى ونبيل الحلقاوى، والذى تأجل عرضه من شهر رمضان المنقضى بسبب جائحة كورونا وضيق الوقت، حيث من المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.



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مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.