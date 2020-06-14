شكرا لقرائتكم خبر عن أوعى تغيبى .. وصلة حب بين أحلام و آمال ماهر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة أحلام رسالة مدح للفنانة آمال ماهر بعد حفلها الأخير، مطالبه منها عدم الغياب مرة أخرى عن جمهورها و محبيها، وغردت أحلام، قائلة:" وبقول لك زي ما قالت الديفا شريهان الحب والقلب هل من مزيد ؟ بنحبك كلنا وبنستناكي على طول آمال ماهر أوعي تغيبي"، لترد عليها آمال ماهر قائلة:" سعادتي بمحبتكم ووجودي معاكم حبيبة قلبي".



أحلام و آمال ماهر

عبرت النجمة أمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال علي نجاح حفلها الأخير الذي قدمته منذ يومين عند سفح الأهرامات، حيث نشرت صور جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"مش قادرة أوصف إحساسي بحبكم ودعمكم ليا.. قد ايه بيمنحني طاقة إيجابية وبينعكس عليا بكل شيء جميل".

وأحيت آمال ماهر الحفل الغنائي الذي استمر حوالى ساعتين إلا ربع، قدمت خلاله العديد من الأغاني الخاصة بها، منها "اللي قادرة "و"اتقي ربنا فيا"و" لو كان بخاطري" و"خد طوبة وابنى" "يفرق بإيه" وغيرها.

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يذكر أن الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفلا غنائيا كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.