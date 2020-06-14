شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قبل ولا بعد .. 10 نجمات خضعن لعمليات تجميل غيرت ملامحهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانات على الاهتمام بمظهرن و جمالهن ولكن أختلف شكل العديد من الفنانات منذ بداية مسيراتهن الفنية وحتى اليوم، بعدما قمنَ بإجراء العديد من عمليات التجميل، وتسببت العمليات فى تغيير ملامحهم الطبيعية التى تعود عليها الجمهور، ويرصد ”الخليج 365” عدد من الفنانات اللواتى خضعن لعمليات تجميل وهن كالتالى:

نوال الزغبى

خضعت الفنانة نوال الزغبى منذ بداية ظهورها إلى عدد من عمليات التجميل، حيث فاجأت جمهورها أمس بصور جديدة لها وقد أجرت عملية تجميل جديدة و بدت مختلفة كثيرا عن مظهرها الذى تعود عليه الجمهور.

حلا شيحة

وكانت الفنانة حلا شيحة حديث السوشيال ميديا فى شهر رمضان المنقضى بعد ظهورها فى مسلسل "خيانة عهد" و قد أجريت عملية تجميل وأختلف وجهها كثيرا

إليسا

وخضعت الفنانة اليسا لعدد من عمليات التجميل، فى الأنف و الشفاه و مظهرها اختلف كثيراً عن بداية مشوارها الفني.

هيفاء وهبى

كما أجريت الفنانة هيفاء وهبى عملية تجميل لأنفها وآخرى لشفتيها، وأختلف جمالها عن بداية ظهورها فى الوسط الفنى.

مايا دياب

وأحدثت مايا دياب ضجة على موقع التواصل الإجتماعي، لم يصدق متابعيها أن الصور للنجمة مايا دياب وقالت أنها خضعت لعملية تجميل بالأنف فقط.

حورية فرغلى

اضطرت الفنانة حورية فرغلي إلى إجراء تعديل على شكل أنفها بعد سقوطها من على الحصان، وهو سبب خضوعها لعملية تجميلية فى الأنف .

نجوى كرم

خضعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لعدد من عمليات التجميل، حيث أجرت عملية شفط دهون، من أجل الحصول على جسم رشيق ووزن مثالي، عملية تصغير وتنحيف الأنف وعملية نفخ الخدين

أنغام

أجرت الفنانة أنغام عمليات تجميل عديدة، حيث عدلت من شكل أسنانها، قامت بعمليات تجميل بالأنف والوجنتين، وقد اعترفت بذلك فى أحد اللقاءات التلفزيونية من أجل التخلص من العيوب الخلقية التي كانت تعاني منها.

أصالة

كما خضعت الفنانة أصالة لعملية تجميل لتصغير أنفها، ما تسبب في تغير ملامح وجهها.

Advertisements

ديانا حداد

خضعت الفنانة ديانا حداد إلى العديد من عمليات التجميل و قد تغير وجهها عن بداية مشوارها الفنى.