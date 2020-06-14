شكرا لقرائتكم خبر عن قصي خولي يتحدث مع ابنه عبر "الفيديو كول": الله يجمعني فيك عن قريب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم السوري قصي خولي، مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر به وهو يتحدث مع نجله "العميد"، علي الرغم من الخلافات مع زوجته التونسية مديحة الحمداني، معلقا علي الفيديو قائلا :"يا روحي وضوء عيوني هالصوت .. يا بابا .. الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري أنت .. ويجمعني فيك عن قريب .. الله يحمي أطفال العالم جميعا".

وكان الفنان السورى قصى خولى قد شارك متابعيه بفيديو جديد، له خلال احتفاله بعيد ميلاده ويظهر به وهو يحمل نجله، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، وذلك بعد الخلافات التي حدثت مع زوجته التونسية مديحة الحمداني مؤخرا، حيث علق علي الفيديو قائلا : " صارو 44 سنة يا بابا بس بوجودك اختلف معنى السنين وشفت نورك بحياتي".

وكان قصي خولى، برر السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه زواجه من التونسية مديحة الحمداني، والحديث المتأخر عن ولادة ابنه، إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله لأن تبقى حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، وهو ما اتفق عليه مع زوجته منذ البداية، وذلك قبل قيامها بتهديده أنها ستفضحه في حال قال المزيد من الأكاذيب حولها وحول طفلهما.

وقال قصى خلال البرنامج الذى استضافته به الفنانة ميساء المغربي على قناة "دبي"، إن الطفل هوالرابط الذي يحافظ على العلاقة، واكتفى بقول: "ان شاء الله ابني ما بيبعد عن عيني ثانية"، وذلك في تعقيبه على سؤال يتعلق بمكان عيش ابنه في حال حصول طلاق بينه وبين زوجته.

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وحول ولادة ابنه "العميد" أو "فارس"، قال الفنان السوري إن تلك اللحظة كانت أحلى وأغلى لحظة في حياته، وأن كل شيء في حياته تغير للأجمل والأفضل عندما أصبح أبا، مشيرا إلى أن ابنه هو توأم روحه.

وقال خولى فى تصريحات صحفية له:" ردى هو أن هذه السيدة هى زوجتى وأم ابنى ولها كل الاحترام والتقدير..ولكن لن أخوض فى وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة''.

وأثارت مديحة الحمداني، الجدل فى أول ظهور لها، حيث كشفت من خلال فيديوعن الظلم التى تتعرض له هى وطفلها بسبب قسوة زوجها وكذبه وإهماله لهما.

وقالت مديحة فى الفيديو: "عيب عليكم، تتحدثون عنى وعن ابنى وأنتم لا تعرفونى عيب عليكم تسيئون لابنى طفل صغير (بيبي) حرام وعيب على قصى الذى وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر و الظلم".