شكرا لقرائتكم خبر عن زبيدة ثروت حفيدة السلطان أحبها بيليه وطلبها العندليب ورشحت لدور سيدنا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق 14 يونيو من عام 1940 ولدت قطة السينما العربية الفنانة الرقيقة زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون، والتى شاركت عمالقة الفن العديد من الأعمال ومنهم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والموسيقار الكبير فريد الأطرش وجان السينما الفنان الكبير رشدى أباظة وغيرهم .

تنتمى زبيدة ثروت لأسرة ذات أصول شركسية وكان والدها ضابط بحرى ووالدتها حفيدة السلطان حسين كامل، ولكن والدها كان يخفي هذا النسب أثناء توقيع العقود السينمائية لخوفه بعد قيام ثورة يوليو 1952.

فازت الجميلة زبيدة ثروت منذ صباها فى العديد من مسابقات الجمال حيث حصلت على لقب ملكة جمال الشرق فى مسابقة نظمتها ممجلة الجيل، ومسابقة أجمل 10 وجوه للسينما فى مسابقة اجرتها مجلة الكوااكب ، وفى مسابقة أجمل مراهقة وهى ففى سن 15 عاما بفارق 5 ألاف صوت عن الفائزة الثانية فى المسابقة ، ولذلك لفت جمالها انظار منتجى السينما وتسابقوا لكى تشارك الجميلة الصغيرة فى أفلامهم، وظهرت لأول مرة فى السينما عندما شاركت فى لقطة ببسيطة من فيلم دليلة مع عبدلحليم حافظ وشادية عام 1956 ، ثم اختيرت للمشاركة فى فيلم الملاك الصغير مع الفنان يحيى شاهين، وبعدها شاركت فى العديد من الأفلام ومنها نساء فى حياتى، يوم من عمرى ، بنت 17، شمس لا تغيب، فى بيتنا رجل ، زمان ياحب، وغيرها ، وكان أخر عمال النجمة الجميلة مسرحية عائلة سعيدة جدا أواخر السبعينات، اختفت عن الأ ضواء حتى ظهرت فى أواخر حياتها فى بنامج مع الأعلامى عمرو اللثيى كشفت فيه العديد من أسرار حياتها ومنها أن العندليب الأسمر أحبها وطلبها للزواج أثناء تصوير فيلم يوم من عمرى ، ولكن والدها رفض ولم تعرف بهذا الأمر سوى بعد وفاة العندليب الذى أوصت بأن يتم دفنها إلى جواره

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كما كشفت زبيدة ثروت خلال هذا اللقاء إن الكاتب الراحل يوسف السباعى طلبها مرة فى مكتبه وهى في سن الرابعة عشر، وطلب منها أن تجسد دور النبي يوسف عليه السلام في فيلم، إلا أن الأزهر الشريف رفض ، مشيرة إلى أن يوسف السباعى قال لها :" مفيش أحلى من وشك لتجسيد شخصية يوسف”

وأكدت زبيدة ثروت أن نجم الكرة البرازيلى بيليه أحبها وطلب الزواج منها قائلة: "كنا في مهرجان في الكويت ونزلت في نفس الفندق اللي في بيليه، وشافني أعجب بي وحبني وأنا لم أعلم من هو لأني مكنتش أحب الكورة، وطلب مني الزواج وفي كل مكان ألاقيه مستنيني"