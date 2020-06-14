أحمد زاهر لشريف منير: "كلنا معاك وهانعمل زيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان أحمد زاهر، على دعم الفنان شريف منير، في قضيته ضد التنمر، وسعيه للحصول على حق ابنتيه فريدة وكاميليا ممن تطاولوا عليهما عبر "إنستجرام".

وكتب زاهر في تعليقه على فيديو نشره منير "برافو عليك يا أستاذ كلنا معاك وهانعمل زيك بالضبط لحد ما الملايكة الطاهرين يتلموا".

يُذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن أعلنوا دعمهم ووقوفهم بجانب شريف منير في قراره بمقاضاة كل من تطاول وتنمر على ابنتيه، بعد نشره صورة لهما عبر حسابه على "إنستجرام"، وبينهم: "ليلى علوي، درة، كريم محمود عبدالعزيز، نسرين أمين، هنا الزاهد، داليا البحيري، كارمن سليمان، كندة علوش".