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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة داليا البحيري على إعلان دعمها للفنان شريف منير، في قضيته ضد التنمر على ابنتيه، ومحاربته لبعض التعليقات المبتذلة التي جاءت على صورة نشرها عبر "إنستجرام" لفريدة وكاميليا.
وكتبت داليا تعليقًا على فيديو نشره شريف: "براڤو يا شريف أنا فخورة بيك وبموقفك؛ لانك راجل وأب محترم مصري دمه حر.. ربنا يكرمك وأرجوك قول للبنات ولا يهمهم ولا يزعلوا".
وتابعت موجهة كلماتها لفريدة وكاميليا "انتم بنات محترمين وجمال وربنا حيرجعلكم حقكم بإذن الله احنا في دولة قانون".
كان شريف منير أكد أنه لن يترك حق ابنتيه، سيلجأ للقانون وقدم بلاغات ضد من تنمروا، ووجهوا لهما أي إساءات.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا البحيري تدعم شريف منير: فخورة بيك.. وتوجه رسالة لابنتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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