خاص| عمرو عاكف يكشف تفاصيل حالة ياسر سامي الصحية: "ليست كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المونتير عمرو عاكف أن الحالة الصحية للمخرج ياسر سامي، بدأت في التحسن وإن كانت لم تستقر بعد، نافيا صحة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا.

عمرو في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ياسر لم يصاب بالكورونا، ما تردد غير صحيح، وحاليا حالته الصحية بدأت في التحسن، وإن كان مازال يعاني من إصابته بإلتهاب رئوي حاد، ويخضع للعلاج في أحد المستشفيات".

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وأضاف: "المخرج ياسر سامي بدأ يشعر بالتعب والإرهاق بشكل كبيرجدا، في الشهر الأخير من عملنا في مسلسل (النهاية)، حتى أنه أثناء مرحلة المونتاج كان يخضع للتنفس الصناعي، إذ كان يعاني من حساسية بالصدر بسبب الآلات البخارية والتصوير في مصنع الحديد والصلب".

وكان المخرج ياسر سامي احتفل مؤخرا بزواج شقيقته "ماهي" والشاعر الغنائي أحمد المالكي، وأقام حفل الزفاف في الفيلا الخاصة به بحضور عدد محدود من أسرة العروسين والأصدقاء.