صناع "النهاية" عن حالة ياسر سامي: "التهاب رئوي ومحتاج دعواتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد من صناع مسلسل "النهاية" على طمأنة الجمهور على صحة المخرج ياسر سامي، بعد تداول أخبار تفيد بتعرضه لوعكة صحية، وطلبوا منهم الدعاء له بالشفاء.

وكتب المنتج الفني محمد عبدالقوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله ياسر سامي حالته الصحية مستقرة وفي تحسن إن شاء الله، هو محتاج دعواتكم وربنا يشفي، هو محتاج بس كل واحد بيحبه او يعرفه يدعيله"، نافيًا ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا "عنده التهاب حاد في الرئة ومن سنين، واللي يعرفه عارف ان عنده مشاكل على الرئة والموضوع زاد واحنا بنصور مسلسل النهاية، أماكن التصوير كانت صعبة وتراب ودخان في المصانع وتعب ومرديش يتعالج الا لما يخلص المسلسل ويسلم شغله".

وأضاف "وأين كان هو عنده إيه بس ياريت نراعي نفسية أهله ونفسيته هو شخصيا، لإن أي مرض بيصيب الإنسان فعلا الحالة النفسية أهم فا لو انت عايز تكتب خبر وخلاص عشان تبقي شاطر راعي الحالة النفسية للمريض وأسرته".

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إنجي علاء

ونشرت إنجي علاء مصممة الأزياء الدرامية للمسلسل، صورة تجمعها بياسر سامي، معلقة "ياسر سامي مخرج مسلسل النهاية محتاج لدعواتكم.. التهاب رئوي حاد.. حالته اتحسنت بس لسه مش مستقرة.. أنا شاهدة هو قد ايه جه على صحته في التصوير عشان مسلسل النهاية يطلع بجودة عالية تكون عند حسن ظن الجمهور".

وتابعت "ربنا يشفيك يا ياسر يا رب ويعافيك ويخليك لمراتك وبناتك وتقوم بالسلامة تمتع الناس بشغلك.. وربنا يشف كل مريض ويسترها مع الجميع يا رب".

عمرو سمير عاطف

وكتب مؤلف العمل السيناريست عمرو سمير عاطف، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "أتمنى الشفاء للصديق العزيز المخرج ياسر سامي دعواتكم".

"النهاية" فكرة وبطولة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، شارك في العمل: عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي.