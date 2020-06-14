حنان مطاوع عن زوجها أمير اليماني: "أهم سبب في إحساسي بالسعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عدة صور تجمعها بزوجها المخرج أمير اليماني.

وكتبت حنان في تعليقها على الصور "كل سنة وأنت حبيبي وسندي وزوجي وابو بنتي، واهم سبب في إحساسي بالسعادة والامان، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك ويعطيك كل النجاح والرزق".

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تشارك حنان في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "القاهرة كابول"، والذي تأجل تصويره، على أن يتم استئناف تصويره قريبا وعرضه في رمضان 2021.