محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه.. نادية الجندي وشيكو يعلقان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، على تهنئة شقيقه كريم، بعيد ميلاده، الذي يحل اليوم 14 يونيو، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشر كريم صورًا مجمعة في إطار واحد، تجمعه بكريم ووالدهما الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، من مراحل عمرية مختلفة.

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وكتب محمد في تعليقه على الصور: "14/٦ عيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز يعنى اخويا الصغير وابنى الكبير وسندي فى الدنيا والرجولة كلها، كل سنة وانت طيب وبخير وناجح وسعيد وربنا يحميك ويحفظك ويباركلك ويبعد عنك وعننا كل شر وأي حاجة وحشة، ويا رب دايما تكون في أحسن صحة وأحسن حال ان شاء الله".

وكعادته مع كل منشور حرص على تذكير جمهوره ومتابعيه، بقراءة الفاتحة على روح والده وروح كل من رحلوا عن دنيانا.

وقامت الفنانة نادية الجندي بالتعليق على الصورة، وكتبت "يا حبايبي ربنا يخليكم لبعض وكل سنة وهو طيب وبألف خير"، وكتب الفنان شيكو "كل سنة وانت طيب يا كراميللا وربنا يخليكم لبعض يا زوزي بحبكم".