آمال ماهر لجمهورها: "دعمكم ليا يمنحني طاقة إيجابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة، بردود الفعل الإيجابية التي جاءتها على حفلها الأخير، الذي أحيته يوم الجمعة أمام الأهرامات، وعُرض على الهواء مباشرة عبر قناة MBC مصر.

وكتبت آمال عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "مش قادرة أوصف احساسي بحبكم ودعمكم ليا، قد إيه بيمنحني طاقة إيجابية، وبينعكس عليا بكل شيء جميل".

جدير بالذكر أن آمال قدمت في الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، منها: "يا عيني عليكي يا طيبة"، "اللي قادرة"، "ماتسبنيش"، كما غنت للفنانة وردة "العيون السود"، ومن أغاني الفنان عبدالحليم حافظ "على قد الشوق"، واختتمت الحفل بأغنيتها "طوبة فوق طوبة".