- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
عبرت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة، بردود الفعل الإيجابية التي جاءتها على حفلها الأخير، الذي أحيته يوم الجمعة أمام الأهرامات، وعُرض على الهواء مباشرة عبر قناة MBC مصر.
وكتبت آمال عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "مش قادرة أوصف احساسي بحبكم ودعمكم ليا، قد إيه بيمنحني طاقة إيجابية، وبينعكس عليا بكل شيء جميل".
جدير بالذكر أن آمال قدمت في الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، منها: "يا عيني عليكي يا طيبة"، "اللي قادرة"، "ماتسبنيش"، كما غنت للفنانة وردة "العيون السود"، ومن أغاني الفنان عبدالحليم حافظ "على قد الشوق"، واختتمت الحفل بأغنيتها "طوبة فوق طوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر لجمهورها: "دعمكم ليا يمنحني طاقة إيجابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.