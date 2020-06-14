صورة| يارا بالكمامة: "بتتخيّلوا كيف صارت طلعِتنا برّا البيت؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة يارا جمهورها بصورة لها وهي ترتدي كمامة خارج منزلها، وبدون مكياج.

وكتبت: بتتخيّلوا كيف صارت طلعِتنا برّا البيت؟

إن شاء الله نرجع نعيش بشكل طبيعي متل قبل والأمور تهدأ وتتحسّن في كل العالم ودايماً بشكر ربّي وبقول الحمد لله على كل شيء وعلى كل يوم مرق علينا قبل الوباء وما حدا كان يعرف قيمة الحياة".

واحتفلت الفنانة اللبنانية بعيد ميلادها مؤخرَا، وحرص الجمهور على تهنئتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.