تراند اليوم : إصابة مخرج مسلسل النهاية بفيروس كورونا



أعلن الكاتب الصحفي المصري محمد صلاح إصابة ياسر سامي مخرج مسلسل "النهاية" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وقام ببطولته الممثل المصري يوسف الشريف بفيروس كورونا.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لسامي وعلّق عليها بالقول:"كل الدعاء للمخرج الجميل ياسر سامي.. ياسر من أبرع مخرجي الكليبات في مصر، كما أخرج في رمضان الماضي مسلسل النهاية".

وأضاف:"يعاني حاليا تداعيات إصابته بفيروس كورونا، وياسر ٤٠ سنة، وأب لثلاثة أطفال في منتهي الجمال.. شفاه الله وعافاه وأنقذه من هذه المحنة الشديدة".



