اسراء مصطفى تستأنف تسجيل برنامج وش قبول في أغسطس المقبل

تستأنف الإعلامية اسراء مصطفي، تسجيل برنامجها الجديد "وش قبول" مع بداية شهر أغسطس القادم، وتتناول فيه موضوعات أجتماعية وأخري فنية عن القضايا المطروحة ابان تلك الفترة أثناء عرضه بشكل عاموتتطرق الي الحديث عن المرأة وكل ما يخص شأنها من تعاملاتها اليومية والموضة والازياء وغيرها من الموضوعات المختلفة والمتنوعة في الشكل والمضمون.
وتعتبر اسراء مصطفي ذاع صيتها بتقديم برامج مختلفة علي شبكات السوشيال ميديا، حيث تتواصل فيها مع الجمهور وحازت علي قبول الملايين من متابعيها والمؤثرين في ارائهم حيث بلغ عدد متابعيها التي تتواصل معهم بشكل يومي نحو الموضة قرابة المليون متابع.
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