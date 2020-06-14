سعيد الهادي : هدفي الوصول للعالمية بفيلم برود اعصاب

اكد السيناريست سعيد الهادي، أن فيلمه الجديد "برود أعصاب" ينتمي لنوعية افلام الرعب والخيال العلمي والفانتازيا الخيالية، الذي يعيد صناعة السينما في مصر والوطن العربي بريقها من جديد ومن المقرر تصوير الفيلمبعد الانتهاء من أزمة كورونا نهائيا .
وأضاف :" الفيلم استغرق في كتابته ستة شهور متواصلة وكان من المفترض أن يتم تصوير الفيلم بعد الاستقرارعلي أبطاله من مصر وسوريا ولكن أزمة كورونا أجلت البدء في تنفيذ المشروع بعد الانتهاء من هذه الأزمة.
وتابع : "هدفي الوصول الي العالمية بهذا الفيلم ونقل السينما العربية الي العالمية بعد التطوير الذي حدث في الصناعة مؤخرا علي مستوي التأليف والتصوير والإخراج.
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