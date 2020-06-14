"نسل الأغراب" يجمع النجمين المصريين أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021

الأحد 14 يونيو 2020

كشف المنتج المصري تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاقد مع النجمين المصريين أحمد السقا وأمير كرارة لبطولة مسلسل جديد بعنوان "نسل الأغراب".



المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وسيعرض في موسم رمضان 2021.

ونشر تامر مرسي صورة تجمعه بالسقا و كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأرفقها بتعليق "مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021، حصريا على شاشات المتحدة، قصة وإخراج محمد سامي".

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منشور تامر مرسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن صورة تجمعه بالسقا و كرارة، وأرفقها بتعليق "مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021، حصريا على شاشات المتحدة

كان أخر عمل درامي قدمه أحمد السقا على شاشة التليفزيون مسلسل "ولد الغلابة " تأليف أيمن سلامة وعرض في 2019، وشاركه البطولة الفنانة مي عمر وإنجي المقدم، وعلى شاشة السينما قدم السقا فيلم "هروب اضطراري" أمام غادة عادل.

أما النجم أمير كرارة فقد حقق نجاحا كبيراً في رمضان 2020 بمسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وجسد كرارة خلال المسلسل شخصية الشهيد أحمد منسي الضابط بالقوات المسلحة المصرية وقائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في هجوم إرهابي على كمين البرث بشمال سيناء.