أحمد مالك ينفي مشاركته في فيلم “نص أزمة”

متابعة بتجــــــــــرد: نفى الفنان المصري أحمد مالك الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن مشاركته في فيلم “نص أزمة”، لافتًا إلى عدم علمه بالمشروع.
وكان مؤلف العمل عمرو عصمت قد صرح أن الفنانين أحمد مالك ومنة عرفة واليوتيوبر علي غزلان مرشحون للعمل بجانب عدد من النجوم أبرزهم الفنانين لطفي لبيب ومحمود الحديني.
ويتناول الفيلم الذي يتولى مهمة إخراجه محمد يوسف جائحة كورونا، وتدور أحداثه عن أول أسرة مصرية تصاب بالفيروس المستجد، وتقرر أن تحذر الجميع من الفيروس اللعين ولكن تقابل مواقف وأحداث تغير مجرى الفيلم رأسًا على عقب.
يذكر أن مالك شارك مؤخرا في بطولة فيلم “رأس السنة” وهو من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة الفنانين إياد نصار، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي قاسم، بسمة، هدى المفتي، هاجر الشرنوبي.
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