نانسي عجرم في رسالة حب إلى لبنان: “أعيدوه كما كان”

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن حزنها نتيجة الأوضاع التي تعيشها العاصمة اللبنانية بيروت بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام الأخيرة الماضية.

واستعانت نانسي عجرم عجرم بأبيات للشاعر السوري نزار قباني، حيث كتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “‏آه يا عشّاق بيروت القدامى هل وجدتم بعد بيروت البديلا؟ إن يَمتْ لبنان مُتُّم معه كُلُّ من يقتله كان القتيل كُلُّ قبح فيه قبح فيكُمُ فأعيدوه كما كان جميلا -نزار قباني-”.

ولاقت تغريدة نانسي عجرم تفاعلًا كبيرًا من المتابعين عبر موقع التدوينات القصيرة الأشهر في العالم.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم كانت قد أحيت حفلها الأونلاين الأوّل في شهر أيار/مايو الماضي، وحقق الحفل نجاحًا منقطع النظير محققًا أعلى نسبة مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.