مفاجأة.. أحمد السقا وأمير كرارة معًا في “نسل الأغراب”

متابعة بتجـــــــــرد: تعاقد المنتج تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، مع كل من الفنان أحمد السقا والفنان أميرة كرارة على بطولة مسلسل “نسل الأغراب”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وهو قصة وإخراج محمد سامي.
وأعرب أمير كرارة عن سعادته بالمشاركة في بطولة هذا المسلسل فكتب عبر صفحته في موقع “إنستغرام”: “نسل الاغراب رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله تأليف واخراج محمد سامي انتاج تامر مرسي”.
وكذلك أحمد السقاء الذي علق كاتبًا عبر “إنستغرام” أيضًا: “المفاجأة نسل الاغراب تأليف واخراج محمد سامي انتاج تامر مرسي رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله”.
ويعد هذا العمل عودة لأحمد السقا بعد غيابه عن السباق الرمضاني الماضي من آخر تعاون له مع المخرج محمد سامي في مسلسل “ولد الغلابة” خلال رمضان 2019 بينما كان أمير كرارة نجم رمضان 2020 في مسلسل “الاختيار” الذي كان من انتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمي.
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