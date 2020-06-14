الخليج 365 - صفوت دسوقيالأحد 2020/6/14 01:11 م بتوقيت أبوظبي
حركت دموع طفل مصري أجبرته أسرته على البقاء في المنزل، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشاعر الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.
وقامت شيرين بنشر مقطع فيديو يبكي خلاله الطفل بشدة لعدم تمكنه من الخروج من المنزل والاستمتاع بحياته، ويتمنى العودة لحياته الطبيعية كما كانت قبل فيروس كورونا.وكتبت رسالة مواساة للطفل قائلة: "حبيب قلبي.. ربنا يحفظك لأهلك.. والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وأنت نتفسح".
يذكر أن هذا الفيديو نشر عبر تويتر منذ شهر أبريل الماضي وتعاطف معه قطاع عريض من الناس، لأنه يعكس حال الكثير من الأطفال الذين حرمهم فيروس كورونا من لذة الخروج والاستمتاع بالحياة، والتحرك في كل مكان بحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مواساة من شيرين لطفل حرمه كورونا من الاستمتاع بحياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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