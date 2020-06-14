بالصور- داليدا خليل مع أحلى الناس

تحت عنوان “مع أحلى الناس”، نشرت الممثلة داليدا خليل صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع تويتر وهي برفقة كل من الممثلة ورد الخال وزوجها الموزع الموسيقي باسم رزق، والممثل طوني عيسى.

لم تكتف داليدا بهذه الصورة، بل تشاركت مع المتابعين عبر حسابها على انستغرام بمجموعة صور من أجواء هذه المناسبة مع “أحلى الناس” منها صورة مع ورد الخال، وعلقت عليها بالقول: “حبيبة قلبي”. وصورة عفوية لداليدا تجمعها مع الممثل القدير ناظم عيسى، بالاضافة الى صورة وهي تعايد طوني عيسى بعيد ميلاده.

من جهة أخرى، لا زالت داليدا خليل تحصد النجاح الكبير في بطولة مسلسل “سرّ” الذي يعرض حالياً عبر شاشة LBCI ويحقق تفاعلاً كبيراً.