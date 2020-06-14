أدهم نابلسي يُفجر مفاجأة “اخيرًا رح نرتاح”

أطلق الفنان أدهم نابلسي أغنية جديدة باللهجة الأردنية بعنوان “هذهِ انتِ وهذا أنا” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات والحان أدهم نابلسي، توزيع موسيقي Redramp، اما الاخراج حمل توقيع عمر رمال.

كلمات الأغنية: “مش يمكن انتِ هلأ/عم بتعيشي احلى ايام حياتك/مش يمكن معي أنا/رح تنسي كل ذكرياتك/ونبدا عمر جديد/وننسى كلّ اللّي راح/رح نتغير اكيد/بس اخيراً رح نرتاح”.

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الأغنية رومانسية تتحدث عن انطلاقة جديدة بعد معاناة، لم يبتعد أدهم عن الستايل الذي سبق وقدمه في أعماله السابقة. أما الكليب أتى تماشياً مع الوضع الراهن من خلال التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا.

وقد نالت الأغنية اعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث راح يتداولها ويعبّر عن اعجابه بهذا العمل الذي اقترب من المليونين مشاهدة في يومين فقط.

من جهة أخرى، تعاقدت شركة صبّاح أخوان مع ادهم نابلسي لغناء شارة “من الآخر”، بطولة ريتا حايك، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، معتصم النهار، مازن معضم، سينتيا صامويل، هيام أبو شديد وغيرهم. المسلسل يصور حالياً في بيروت، تدور فكرته ضمن إطار دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع. وهو من كتابة أياد ابو الشامات الذي أنهى كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا.